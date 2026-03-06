A Rogoredo, il bosco della droga non è più solo un luogo di spaccio ma anche il scenario di un episodio di tradimento tra agenti di polizia. Un uomo ha chiesto a un altro di consegnargli la droga se la trovava nel corso delle operazioni. La vicenda si svolge sulla pista del pizzo, dove si sono verificati i fatti, e ha attirato l’attenzione delle autorità.

Rogoredo non è più solo il bosco della droga: è diventato il teatro di un tradimento in divisa. Al centro della scena c'è sempre lui, Carmelo Cinturrino, l'assistente capo noto in zona come "Luca", ora in cella protetta a San Vittore con l'accusa di omicidio volontario per aver freddato Abderrahim Mansouri, "Zack", il 28enne marocchino che comandava la piazza più ricca del boschetto. Era il 26 gennaio, un colpo solo, poi la messinscena: pistola finta accanto al corpo, la "decisione peggiore che potessi prendere", come ha ammesso lui stesso. Paura, dice. O forse calcolo. L'inchiesta del pm Giovanni Tarzia e della Mobile però non si ferma alla sparatoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cinturrino e la pista del pizzo. "Se trovi la droga me la dai"

Leggi anche: Cinturrino ripreso mentre chiede droga a un commerciante: "Se la trovi, la metti da parte e me la dai"

Carmelo Cinturrino protagonista di un video nel minimarket, "se trovi la droga la metti da parte e me la dai"Proseguono le indagini per fare chiarezza sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso lo scorso 26 gennaio nel cosiddetto bosco della droga...

Contenuti utili per approfondire Cinturrino e la pista del pizzo Se....

Temi più discussi: Caso Cinturrino, c’è una nuova pista nelle indagini: Le mani sullo spaccio a Rogoredo; Cinturrino e Mansouri, la pista dei gruppi rivali per lo spaccio. L’agente che ha ammazzato il pusher rischia anche l’accusa di estorsione; Cinturrino resta in carcere: Volontà di uccidere Mansouri; Cinturrino resta in carcere, il poliziotto che ha ucciso il pusher si difende: Ho perso la testa, ma non prendevo soldi.

Caso Cinturrino, c’è una nuova pista nelle indagini: Le mani sullo spaccio a RogoredoUna delle ipotesi su cui indaga la procura è che l’agente volesse sostituire il giro dei Mansouri con suoi protetti ... milano.repubblica.it

Cinturrino e Mansouri, la pista dei gruppi rivali per lo spaccio. L’agente che ha ammazzato il pusher rischia anche l’accusa di estorsioneLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Cinturrino e Mansouri, la pista dei gruppi rivali per lo spaccio. L’agente che ha ammazzato il pusher rischia anche l’accusa di estorsione pubblica ... ilfattoquotidiano.it

RTL 102.5. . La trasmissione di Rai3 'Chi l'ha visto' ha trasmesso un filmato relativo al 2024, in cui si vede in azione l'assistente capo di Polizia Carmelo Cinturrino, finito in carcere dieci giorni fa per l'omicidio del pusher Abderrhaim Mansouri. L'agente, insi - facebook.com facebook

#ignotox Rogoredo, Cinturrino in un filmato chiede la droga al negoziante: "Se la trovi mettila da parte, quando mi vedi...". x.com