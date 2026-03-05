Cinturrino ripreso mentre chiede droga a un commerciante | Se la trovi la metti da parte e me la dai

"Va bene, me ne vado. Se la trovi, la droga, la metti da parte. Quando mi vedi a me, io domani mattina vengo, me la dai. Ok? Me la dai, va bene". A parlare con un commerciante davanti ad altri colleghi in divisa è l'assistente capo della polizia Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di aver ucciso con un colpo di pistola Abderrahim Mansouri, pusher di 28 anni, e di aver inscenato una legittima difesa. Quando pronuncia questa frase, Citurrino è ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale, un minimarket. Si tratta di un video che smentisce la relazione su un arresto del 2024, contestato al poliziotto. Il video è stato... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Mercato Inter, la Juve insiste su Frattesi? Svelata la richiesta nerazzurri, mentre Chivu chiede in cambio quella pedina dai bianconeri!Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Stordita con la droga dello stupro e violentata da un collega: fermato . L’orrore ripreso dalle telecamereL’ha invitata a trattenersi dopo l’orario di lavoro per mangiare qualcosa insieme.

Contenuti e approfondimenti su Cinturrino ripreso.

Temi più discussi: Cinturrino ripreso mentre chiede a un commerciante: Se la trovi, la droga, la metti da parte; Cinturrino confessa: Mansouri l’ho ucciso io, la messa in scena perché ho perso la testa. Chiedo scusa a tutta Italia; Cinturrino chiede scusa per il suo errore, la famiglia di Mansouri replica: Ha mentito e ammazzato; Carmelo Cinturrino: Ho sbagliato, chiedo scusa. Il collega: Picchiava e chiedeva soldi a pusher e tossici.

Omicidio Rogoredo, il poliziotto Cinturrino ripreso in video nel 2024: Se trovi droga me la daiIndagini e filmati diffusi da Chi l’ha visto? rivelano nuovi dettagli sul coinvolgimento dell’assistente capo di polizia Cinturrino, in presunti episodi legati allo spaccio di droga e alla morte di Ab ... notizie.it

Cinturrino ripreso mentre chiede a un commerciante: Se la trovi, la droga, la metti da parteNel web che corre, noi scegliamo verifiche e domande scomode. Anche quando richiedono settimane. Con due caffè al mese sostieni una redazione che mette i fatti prima dell’effetto. Il beneficio è ... milanotoday.it

L'agente Cinturrino ripreso dalle telecamere di un market a Milano: «Se trovi la droga me la metti da parte, domani vengo» - facebook.com facebook

L'agente Cinturrino in un filmato: "Se trovi droga me la dai". Ripreso dalle telecamere a circuito chiuso nel 2024, lo scoop di 'Chi l'ha visto' #ANSA ' x.com