Chieti al terzo posto in Italia per numero di imprese guidate da donne

Chieti si colloca al terzo posto in Italia per numero di imprese gestite da donne. La città presenta una delle percentuali più alte di imprenditrici rispetto al totale delle attività economiche. I dati ufficiali indicano che molte donne sono coinvolte in diverse settori produttivi, contribuendo significativamente all’economia locale. La presenza femminile nel mondo imprenditoriale si conferma come una quota rilevante nel panorama economico della regione.

In particolare, in provincia di Chieti le imprese a conduzione femminile sono 11.992 e, di queste, 1.760 sono artigiane. In Abruzzo le imprese femminili sono 35.965 Chieti si colloca al o posto in Italia per incidenza dell’imprenditoria femminile sul totale delle attività economiche. Secondo lo studio condotto da Confartigianato, il territorio vanta un’incidenza pari al 27,8%. Il primato si rafforza nel comparto artigiano, dove il 23,6% delle imprese è a conduzione femminile. Una percentuale, nettamente superiore alla media nazionale, che vale il secondo posto tra le province italiane. Lo rileva un approfondimento che il Centro studi di Confartigianato Chieti ha condotto su un'elaborazione della confederazione nazionale su dati Unioncamere-Infocamere e Istat, che fotografa la situazione alla fine del 2025. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Comitato dell’Imprenditoria al Femminile, Valeria Barletta rieletta presidente: “Aiuteremo le imprese guidate da donne”Valeria Barletta è stata rieletta presidente del Comitato dell’imprenditoria al Femminile della Camera di Commercio di Caserta, un organo che aiuterà...

L'economia viterbese si tinge di rosa, oltre 9mila le imprese guidate da donne??A Viterbo fare impresa è una cosa da donne e lo dicono chiaramente i numeri ufficiali.

Tutto quello che riguarda Chieti al terzo posto in Italia per....

Discussioni sull' argomento Qualificazioni EHF EURO 2026: l'Italia a Chieti prepara le sfide contro la Bosnia Erzegovina (diretta Sky Sport); Il Teramo perde la vetta; Serie B, Bissuola e Cures prime promosse in A2. Adrano, le mani sul girone H. Crollo Sinope; Calcio Serie D - Primo stop in trasferta: Teramo al terzo posto.

Imprese femminili, Chieti al terzo posto in Italia: il 27,8 per cento delle attività è guidato da donneIn provincia di Chieti il 27,8% delle imprese è guidato da donne: un dato che colloca il territorio al terzo […] ... ecoaltomolise.net

Assunzione infermieri, Opi Chieti: “Commissione esaminatrice incompleta. Manca dirigente delle professioni sanitarie”: “C’è il rischio altissimo e concreto che l’intera procedura venga compromessa”. Parola di Giancarlo Cicolini, presidente di Opi Chieti, che s - facebook.com facebook