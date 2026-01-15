Comitato dell’Imprenditoria al Femminile Valeria Barletta rieletta presidente | Aiuteremo le imprese guidate da donne

Valeria Barletta è stata confermata presidente del Comitato dell’Imprenditoria al Femminile della Camera di Commercio di Caserta. L’organismo si propone di sostenere le imprese guidate da donne, favorendo l’accesso al credito e affrontando le sfide legate alle disparità di genere. Il focus è promuovere un ambiente più equo e dinamico per le imprenditrici locali, contribuendo allo sviluppo economico del territorio.

Valeria Barletta è stata rieletta presidente del Comitato dell’imprenditoria al Femminile della Camera di Commercio di Caserta, un organo che aiuterà tutti i settori delle aziende Casertane a conduzione rosa a fronteggiare le disparità di genere nei vari aspetti: dall’accesso al credito ai. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

