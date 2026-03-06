Chiedere più sicurezza non è essere razzisti

Un ragazzo di 17 anni si è addormentato sulla tramvia a Firenze, e un uomo lo ha trascinato via. In seguito, l’uomo ha aggredito sessualmente il ragazzo sotto un cavalcavia. La vicenda è stata resa nota attraverso le notizie locali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui responsabili. La notizia ha suscitato reazioni e discussioni sui temi della sicurezza pubblica.

Un ragazzo di 17 anni si addormenta su un tram dopo una serata con amici e, invece di arrivare a casa, si ritrova trascinato fuori dal mezzo pubblico e vittima di un'aggressione Caro Vittorio,ho letto la notizia di Firenze: un ragazzo di 17 anni si addormenta sulla tramvia e viene trascinato fuori da un uomo che poi lo aggredisce sessualmente sotto un cavalcavia. Confesso che la cosa mi ha molto colpito. Finora si pensava che il rischio riguardasse soprattutto le donne, ma a questo punto viene da chiedersi se anche i maschi debbano iniziare a preoccuparsi quando tornano a casa di notte. La sensazione è che gli episodi di violenza sessuale stiano aumentando e che la situazione stia sfuggendo di mano.