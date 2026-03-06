Chi sbaglia non paga Il pm condannato viene confermato procuratore Ue
Il pubblico ministero coinvolto in un procedimento giudiziario, condannato per aver omesso di depositare atti nel processo EniNigeria, continuerà a svolgere le sue mansioni come procuratore presso l’Unione Europea, dove si occuperà di reati finanziari. La decisione di confermarlo in carica è stata ufficializzata, nonostante la condanna.
Spadaro, colpevole di non aver depositato atti nel processo EniNigeria, si occuperà ancora di reati finanziari nell’Unione. Dentro alla magistratura non cambia mai niente. In Italia, come in Europa. L’ultima chicca è il rinnovo del mandato quinquennale, a partire dal 16 maggio 2026, quale procuratore europeo delegato, di Sergio Maria Spadaro (Ped della sede di Milano) e di altri 13 colleghi. Si tratta di magistrati che operano a livello nazionale per conto della Procura europea (Eppo), l’organo indipendente dell’Unione europea incaricato di perseguire i reati che colpiscono gli interessi finanziari dell’Ue. Sebbene integrati nelle Procure nazionali, operano in piena autonomia dalle autorità del proprio Paese, seguendo le direttive centrali dell’Eppo a Lussemburgo. 🔗 Leggi su Laverita.info
Decreto Sicurezza, manca l'intesa: slitta di un giorno il consiglio dei ministri. La Lega insiste sulla cauzione per chi manifesta: «Chi sbaglia paga»
«Chi sbaglia paga? Loro non lo fanno mai»
