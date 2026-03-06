In una partita decisiva, una squadra ha conquistato la vittoria negli ultimi secondi grazie a un canestro decisivo. Carter Jr. ha tentato di segnare nel finale, ma il risultato è stato deciso dall’azione finale dei vincitori. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, lasciando il pubblico in attesa dell’esito fino all’ultimo istante.

In un incontro caratterizzato da emozioni intense e conclusioni al cardiopalma, una squadra ha saputo consolidare la propria vittoria negli ultimi secondi grazie a una trama ricca di svolte decisive. La sfida tra Orlando e Dallas si è conclusa con un risultato di 115-114, grazie a un canestro spettacolare che ha cambiato le sorti dell'incontro a meno di due secondi dal termine. La partita si è sbloccata con una condizione di equilibrio che ha visto le due squadre contendersi il vantaggio con grande intensità. Al momento del recupero, Dallas si è trovata in vantaggio, grazie anche all'energia di alcuni dei suoi uomini più prolifici in fase offensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Carter Jr. all'ultimo respiro, Orlando vince al fotofinish

Orlando vince a Los Angeles con Carter Jr. decisivo all'ultimo secondoUna sfida serrata tra i Lakers e gli Orlando Magic ha offerto un finale intenso, segnato da una rimonta degli ospiti e da una? finale combattuta.

Leggi anche: NBA, Orlando beffa i Lakers al fotofinish: Oklahoma vince a Toronto

Tutti gli aggiornamenti su Carter Jr all'ultimo respiro Orlando....

Discussioni sull' argomento Carter Jr. al ferro, Orlando firma il colpo all’ultimo respiro; Doncic si assume la colpa dell’ultimo possesso: LeBron non rimedia; Orlando beffa i Lakers allo scadere, Oklahoma passa a Toronto; Kevin Durant si potenzia per 40 mentre i Rockets guadagnano la vittoria in rimonta a Magic.

NBA - Wendell Carter Jr. pronto al rientro con gli Orlando MagicWendell Carter Jr. aveva subito un intervento chirurgico per riparare un osso rotto nella mano sinistra all'inizio di novembre. Adesso non compare più nell'injury report della franchigia e sembra ... pianetabasket.com

02/03/1939 - A Londra muore Howard Carter scopritore della tomba del fararone Tutankhamon - #accaddeoggi - facebook.com facebook