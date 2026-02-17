Serie A | Fair play e polemiche arbitrali tra espulsioni contestate e l’esempio Klose

Durante la partita tra Inter e Juventus, un episodio arbitrale ha scatenato discussioni accese e ha riacceso il dibattito sul rispetto delle regole nel calcio italiano. La decisione contestata ha coinvolto un’espulsione, che molti tifosi e analisti considerano ingiusta, e ha portato alla luce le tensioni tra le due squadre. Nel frattempo, il esempio di Klose, noto per il suo comportamento corretto in campo, viene spesso citato come modello di fair play.

Durante la partita con l’Inter, Audero ha subito un petardo lanciato dal settore ospiti, che gli è caduto addosso.

Durante la partita tra Inter e Juventus, Alessandro Bastoni ha ricevuto il secondo cartellino giallo e poi l’espulsione dopo un duro scontro con Pierre Kalulu.

