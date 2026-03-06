Carta docente 2025 26 chi la riceverà in cosa si potrà spendere i vincoli LO SPECIALE

Il Ministero ha presentato ai sindacati il decreto interministeriale relativo alla carta docente 202526. Il documento stabilisce chi riceverà il bonus, quanto sarà l'importo e come sarà possibile spenderlo. Sono stati definiti anche i vincoli e le modalità di utilizzo delle risorse. La comunicazione riguarda direttamente gli insegnanti e il loro accesso alla cifra annuale destinata alla formazione.

Carta docente: il Ministero ha presentato ai sindacati il decreto interministeriale che definisce la platea dei beneficiari, l'importo e le modalità di spesa del bonus 202526.