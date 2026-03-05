Carta docente ecco il decreto interministeriale | importo chi la riceverà come si potrà spendere SPECIALE con Cozzetto al termine della riunione

Nel pomeriggio si svolge a Viale Trastevere una riunione ministeriale in cui viene presentato il decreto riguardante la Carta Docente. Durante l'incontro vengono annunciati l'importo stabilito, i destinatari del beneficio e le modalità di utilizzo. Al termine della riunione, si terrà uno speciale con un esperto, per approfondire i dettagli del provvedimento.

Si tiene nel pomeriggio a Viale Trastevere l'attesa informativa ministeriale sul decreto che fissa l'importo e le modalità di erogazione della Carta Docente. Per tutte le novità, la redazione di Orizzonte Scuola organizza uno spazio informativo al termine della riunione. In collegamento Chiara Cozzetto (Anief). Conduce Andrea Carlino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Carta docente 2025/26, chi la riceverà, in cosa si potrà spendere, i vincoli [LO SPECIALE]Atteso entro fine febbraio il decreto interministeriale che definirà la platea dei beneficiari, l’importo e le modalità di spesa del bonus 202526.

Leggi anche: Carta docente, gennaio si è chiuso senza il decreto con l’importo del bonus 2025/26

Tutti gli aggiornamenti su Carta docente.

Temi più discussi: Bonus Docenti [novità]: Carta del Docente 2025/2026 in arrivo. Oggi riunione al Ministero (ecco gli importi); Carta del Docente, quando arriva? Mancano tre mesi alla fine dell'anno scolastico e ancora nulla; Carta del Docente 2026, gli sconti e la possibile data di erogazione; Carta del Docente 2026 in ritardo: quando arriva, perché l'importo scende e cosa devono fare gli insegnanti.

Carta del docente: quando arriva? Tutte le novità sui precariCarta docente attese novità su importo, regole e tempi di erogazione. In arrivo il confronto con i sindacati e possibili cambiamenti nel bonus. alfemminile.com

Bonus Docenti [novità]: Carta del Docente 2025/2026 in arrivo. Oggi riunione al Ministero (ecco gli importi)Buone notizie per la Carta del Docente: finalmente in dirittura d’arrivo il decreto che disciplinerà importi e criteri. Si ipotizza un accredito di quasi 400 euro a cui si aggiungeranno i fondi alle s ... orizzontescuola.it

...quando vi chiedete "dov'è finita la Carta del docente", o vi chiedete perché ci hanno tagliato due mensilità, in termini di potere di acquisto, pensate che questa è una delle risposte... - facebook.com facebook