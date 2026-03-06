In Italia, molti automobilisti chiedono una fine alle tensioni in Iran, associandola alla necessità di ridurre i conflitti internazionali. Alcuni sostengono che il pacifismo dei conducenti italiani possa fare la differenza, collegandolo a un cambiamento nelle politiche globali. Tra le proposte, si parla di una riforma costituzionale che rifletta maggiormente le esigenze delle persone alla guida, ipotizzando una revisione dell’Articolo 1.

Servirebbe una riforma costituzionale, per rendere davvero la Costituzione uno specchio del paese. Una riscrittura dell'Articolo 1: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sull'automobile". Il nostro paese è il primo paese europeo per densità di auto: 701 ogni 1.000 abitanti. La media europea è di 570. Abbiamo battuto pure la Polonia per anni in testa alla classifica. E servirebbe una riforma costituzionale dell'Articolo 1 per dare un senso anche all'Articolo 11, quello che inizia con "L'Italia ripudia la guerra.". Perché se c'è qualcosa che fa accorgere l'italiano della situazione internazionale è proprio il costo del carburante. La guerra contro il regime islamistra iraniano ha provocato un aumento del prezzo di benzina, gasolio e gpl e in Italia ci si è accorti davvero dei bombardamenti sull'Iran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

