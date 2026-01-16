La Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco durante il mercato estivo. Oltre a Mateta, la società segue attentamente altri profili che potrebbero adattarsi alle esigenze della squadra. In questo articolo, vengono aggiornate le ultime novità sul mercato bianconero, offrendo un quadro chiaro sulle strategie e sui nomi caldi che circolano intorno alla Vecchia Signora.

Mercato Juve, Mateta non è il solo nome per l’attacco della Vecchia Signora: la società infatti segue anche questo giocatore. Le ultime notizie. La Juventus vive una fase di attesa strategica in questa sessione invernale, dove il club deve ancora concretizzare il primo colpo di mercato ufficiale in entrata. La dirigenza, tuttavia, non resta ferma a guardare e lavora incessantemente sotto traccia per puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito dall’esperto Matteo Moretto, il focus delle operazioni si è spostato decisamente sul reparto avanzato: il club piemontese starebbe monitorando la situazione relativa alla concreta possibilità di ingaggiare un altro centravanti a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, Mateta non è il solo nome per l’attacco: la società segue anche questo giocatore. Le ultimissime

Leggi anche: Biasin svela: «Mercato? La società interverrà solo in caso di uscita di questo giocatore»

Leggi anche: Mercato Juve, il Bournemouth rischia di mettere i bastoni tra le ruote a Comolli: non solo Muharemovic, gli inglesi vogliono anche lui! Il nome

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Chi è Jean-Philippe Mateta | il centravanti che la Juventus sta seguendo per il dopo Vlahovic; Calciomercato Juve società da tempo in contatto con questo giocatore Il gradimento è reciproco | cosa filtra; Chi è Jean-Philippe Mateta nuovo obiettivo della Juventus per rinforzare l’attacco La storia e il suo identikit; La rinascita di Mateta vale gol Europa e Francia | chi è il nuovo obiettivo bianconero.

Calciomercato live: Juve caccia al 9 tra Mateta ed En-Nesyri, Toro c’è Prati, Milan tutto su Maignan - I bianconeri valutano un innesto di peso in attacco, contatti per il gigante del Crystal Palace, proposto il marocchino del Fenerbahce. lastampa.it