Uno x due | la commedia Al Re Mida - Casa Cultura

Al Re Mida – Casa Cultura di Palermo presenta “Uno x Due”, una commedia comico-brillante con origini siciliane. Uno spettacolo che combina leggerezza e attenzione ai dettagli, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale autentica e divertente. Un’occasione per riflettere con semplicità, senza eccessi, su temi quotidiani in un contesto ricco di humor e calore.

Inaspettata, divertente e con un cuore siciliano. Arriva, al Re Mida – Casa Cultura di Palermo, la commedia comico-brillante "Uno x Due".Capitanati da Agostina Somma, Claudio Petrì, Marco Feo, Tiziana Garufo e Valeria Parla portano in scena una nuova commedia che saprà conquistare lo spettatore a.

