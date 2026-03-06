Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 6 marzo 2026

Ecco le dieci notizie più importanti della giornata del 6 marzo 2026 a Caserta. La cronaca, la politica, l’economia, gli eventi, lo sport e i social sono stati protagonisti con fatti di rilievo in ciascun settore. La nostra selezione raccoglie gli avvenimenti più significativi accaduti in città e dintorni, offrendo una sintesi delle notizie più rilevanti di questa data.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, politica, economia, eventi, sport e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 6 marzo 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. - Scoppia bombola di gas: 4 feriti nell'inferno di fuoco nell'appartamento. Guarda il video. - Guerriglia in autostrada, Daspo per 29 tifosi di Casertana e Catania. Gli scontri tra le due tifoserie in A2 nel salernitano. Erano già stati denunciati. - Armati di taglierino rapinano l'ufficio postale: banditi in fuga con mille euro. I carabinieri indagano sul raid. - Elezioni comunali 2026. Maria Luigia Iodice scioglie la riserva: sarà la candidata sindaco del centrosinistra.