bianca censori il look senza precedenti in tribunale e la testimonianza a difesa di kanye west

Bianca Censori è stata recentemente protagonista di un'udienza in tribunale, dove ha indossato un outfit senza precedenti. La sua testimonianza è stata resa a difesa di Kanye West, coinvolto in un procedimento legale. Negli ultimi anni, Censori si è fatta notare più per i suoi look trasgressivi che per la professione di architetta.

Negli ultimi anni Bianca Censori ha fatto parlare di sé molto più per i look trasgressivi che per il suo lavoro di architetta. Tra trasparenze estreme, look nude, eccessi a destra e a manca, la moglie del rapper Kanye West di certo non è passata inosservata e in più di un'occasione ha sollevato polemiche e preoccupazioni anche sul suo stato di salute mentale. C'è chi ha parlato di sottomissione, chi di manipolazione: se ne sono dette di tutti i colori. E oggi fa scalpore ancora una volta a causa del suo outfit sfoggiato nel tribunale di Los Angeles in cui ha deposto nella causa intentata contro il marito da Tony Saxon per la casa di Malibu. 🔗 Leggi su Dilei.it

Bianca Censori, senza censura. La moglie di Kanye West parla per la prima volta per sé stessaQuando l’architetta australiana Bianca Censori appare in pubblico – spesso nuda, sempre silenziosa – lo schock è garantito.

