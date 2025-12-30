Perché il bilancio del Giappone per la Difesa è senza precedenti

Il bilancio della Difesa del Giappone ha raggiunto livelli senza precedenti, riflettendo una crescente attenzione alle esigenze di sicurezza nazionale. In un contesto regionale caratterizzato da tensioni e competizione strategica, il paese ha deciso di rafforzare le proprie capacità militari, evidenziando un cambiamento nella politica di difesa e una volontà di adattarsi alle nuove dinamiche di sicurezza nell’area del Pacifico.

Il Giappone ha scelto di consolidare il proprio cambio di passo sulla sicurezza in una fase regionale segnata da segnali sempre più espliciti di competizione strategica. La decisione di rafforzare ulteriormente la spesa militare arriva mentre nel Pacifico occidentale si accumulano episodi che alimentano incertezza e attenzione diplomatica. Le recenti esercitazioni cinesi intorno a Taiwan si inseriscono in questo clima e contribuiscono a spiegare perché Tokyo ritenga necessario rendere più solida e visibile la propria postura difensiva. Una spesa record per rendere credibile la deterrenza. Il governo giapponese ha approvato per l'anno fiscale 2026 un budget per la difesa pari a 9,04 trilioni di yen, circa 56 miliardi di euro, il livello più alto mai raggiunto.

Giappone, governo approva bilancio record: 58 miliardi per la difesa - (LaPresse) Il governo giapponese ha approvato oggi un piano di bilancio record per la difesa, del valore di oltre 9 trilioni di yen (58 miliardi ... msn.com

Il Giappone è sulla buona strada per diventare il terzo Paese al mondo per spesa nella difesa - Un bilancio record per la difesa e un programma di missili e droni in espansione segnano una svolta decisiva per il Giappone, che si prepara a diventare il terzo Paese al mondo per spesa militare ... msn.com

