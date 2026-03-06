Bergomi ridimensiona l’Inter | È forte ma non lo è in modo netto rispetto alla concorrenza Non siamo nei 9 anni dominati dalla Juventus!

Da calcionews24.com 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergomi, ex calciatore e leggenda dell’Inter, ha commentato la situazione della squadra in vista del derby contro il Milan. Ha affermato che l’Inter è una squadra forte, ma non così dominante rispetto alla concorrenza, e ha fatto un confronto con i nove anni di dominio della Juventus, sottolineando che la situazione attuale non è paragonabile.

Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più.» Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italiano Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Juventus, 0 gol e 0 assist per Yildiz da oltre un mese: cosa sta succedendo al numero dieci bianconero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bergomi ridimensiona l8217inter 200 forte ma non lo 232 in modo netto rispetto alla concorrenza non siamo nei 9 anni dominati dalla juventus
© Calcionews24.com - Bergomi ridimensiona l’Inter: «È forte ma non lo è in modo netto rispetto alla concorrenza. Non siamo nei 9 anni dominati dalla Juventus!»

Bergomi: «Per l’Inter il Milan è la squadra più difficile. L’Inter è forte, ma non lo è in modo netto rispetto agli altri»Mercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario! C’è un altro top club di Serie A Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La...

Bergomi si espone: «L’Inter sembra più forte ma non lo è! Vi dico cosa manca sul mercato»Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del...

Tutti gli aggiornamenti su Bergomi ridimensiona.

Bergomi punge: Inter forte ma non come qualcuno la racconta! E Chivu mi ha sorpreso perché ha…Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Libero. Queste le sue parole in vista del derby ... msn.com

bergomi ridimensiona l interInter, Bergomi commenta le parole di Barella: Vi dico cosa ne pensoBergomi commenta le parole di Barella dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Champions: Analisi, opinioni e sguardo allo scudetto. spaziointer.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.