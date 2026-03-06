Bergomi, ex calciatore e leggenda dell’Inter, ha commentato la situazione della squadra in vista del derby contro il Milan. Ha affermato che l’Inter è una squadra forte, ma non così dominante rispetto alla concorrenza, e ha fatto un confronto con i nove anni di dominio della Juventus, sottolineando che la situazione attuale non è paragonabile.

Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più.» Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italiano Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Juventus, 0 gol e 0 assist per Yildiz da oltre un mese: cosa sta succedendo al numero dieci bianconero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bergomi ridimensiona l’Inter: «È forte ma non lo è in modo netto rispetto alla concorrenza. Non siamo nei 9 anni dominati dalla Juventus!»

Bergomi: «Per l’Inter il Milan è la squadra più difficile. L’Inter è forte, ma non lo è in modo netto rispetto agli altri»Mercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario! C’è un altro top club di Serie A Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La...

Bergomi si espone: «L’Inter sembra più forte ma non lo è! Vi dico cosa manca sul mercato»Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del...

Tutti gli aggiornamenti su Bergomi ridimensiona.

Bergomi punge: Inter forte ma non come qualcuno la racconta! E Chivu mi ha sorpreso perché ha…Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Libero. Queste le sue parole in vista del derby ... msn.com

Inter, Bergomi commenta le parole di Barella: Vi dico cosa ne pensoBergomi commenta le parole di Barella dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Champions: Analisi, opinioni e sguardo allo scudetto. spaziointer.it