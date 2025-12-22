Inter News 24 . Le parole dell’ex difensore. Intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Lo Sport in occasione del suo 62° compleanno, Beppe Bergomi ha detto la sua sull’Inter e su alcuni temi legati al campionato di Serie A. QUI: le notizie più rilevanti del giorno in casa Inter. COSA STA SUCCEDENDO IN QUESTO MOMENTO IN CAMPIONATO? – « Giornata di campionato interlocutoria, ma la Juventus dava dei dubbi perché ha potenziali capacità rispetto a quelle che stava esprimendo, ma adesso ha agganciato le prime, può sognare in grande. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bergomi si espone: «L’Inter sembra più forte ma non lo è! Vi dico cosa manca sul mercato»

Leggi anche: Callegari si espone: «Supercoppa? Il Milan ha deluso più dell’Inter, e vi dico perché»

Leggi anche: “Tu non sei d’accordo, ma l’Inter è la più forte d’Italia”; “Non è che chi urla di più ha ragione”: lo scontro tra Del Piero e Bergomi