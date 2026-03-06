Beccato mentre svuota il sacco di rifiuti nel canale Imperiale sulla SP3 Bientinese

La Polizia Locale di Bientina e Buti ha scoperto un uomo che stava svuotando un sacco di rifiuti nel canale Imperiale sulla SP3 Bientinese. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato il soggetto mentre compiva l’atto di abbandono illecito. L’intervento si è svolto in un'area vicino alla strada, dove sono stati trovati i rifiuti abbandonati.

L'uomo è stato denunciato dalla Polizia Locale di Bientina e Buti. Rischia un'ammenda fino a 18mila euro La Polizia Locale di Bientina e Buti ha individuato e colto sul fatto un nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti. L'intervento è avvenuto lungo la SP3 Bientinese, dove un soggetto, residente in un Comune limitrofo, è stato sorpreso mentre riversava il contenuto di un grosso sacco di plastica nel canale Imperiale, all'altezza della Località Isola. La pattuglia, intervenuta tempestivamente, è riuscita a fermare e identificare il responsabile in flagranza di reato, procedendo alla denuncia. Per l'autore dell'infrazione si prospettano sanzioni molto pesanti: un'ammenda fino a 18mila euro e la sospensione della patente di guida fino a quattro mesi.