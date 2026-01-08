Sp3 Bientinese il punto sui lavori | attesa la riapertura per fine gennaio

La provinciale Sp3 Bientinese, attualmente chiusa per lavori, si avvicina alla conclusione. La Provincia di Pisa ha avviato interventi di manutenzione e miglioramento, con la riapertura prevista per fine gennaio. Si tratta di interventi mirati a garantire maggiore sicurezza e qualità della strada. Restano in corso le attività di completamento, mentre si mantiene alta l’attenzione sulla tempistica di riapertura.

Proseguono a pieno ritmo i lavori a cura della Provincia di Pisa sulla Sp3 Bientinese, attualmente chiusa al traffico per consentire gli interventi. In questi giorni è in corso la gittata sulla parte centrale della infrastruttura. Meteo permettendo, gli interventi saranno conclusi a fine gennaio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Viabilità: slitta di due mesi la riapertura della Sp3 Bientinese Leggi anche: Slitta (a fine di gennaio) il cantiere sulla Bientinese Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il cantiere sulla Bientinese va a rilento: "L’apertura slitta a fine gennaio" - Slitta a fine gennaio la riapertura al traffico a causa di diverse criticità emerse durante le lavorazioni ... lanazione.it Slitta (a fine di gennaio) il cantiere sulla Bientinese - Invece il cantiere sulla Sp3 Bientinese per la sistemazione di due pointi tra Binetina e Buti,... lanazione.it Vi ricordiamo che il giorno di il nostro punto vendita rimarrà aperto dalle 8.00 alle 13.00! Vi aspettiamo! www.zona.eu - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.