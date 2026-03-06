Basilicata | tre emendamenti per fermare il sacco di Matera

Nella regione Basilicata, tre emendamenti sono stati presentati con l’obiettivo di fermare le attività di sfruttamento del territorio a Matera. Durante un’udizione presso la III Commissione Consiliare Regionale, il Circolo La Scaletta ha illustrato proposte specifiche per modificare le norme attualmente in vigore e affrontare le criticità sollevate.

Il dibattito sulla gestione del territorio lucano ha raggiunto un punto di svolta con l’audizione del Circolo La Scaletta presso la III Commissione Consiliare Regionale, dove sono state presentate proposte concrete per correggere le criticità della normativa vigente. Il presidente del circolo, Francesco Paolo Di Pede, ha sottolineato come la legge regionale attuale sia rimasta in gran parte lettera morta, lasciando il governo del suolo a una deregulation che minaccia la qualità urbana e paesaggistica di Matera e dell’intera Basilicata. L’intervento si colloca nel contesto di un allarme lanciato un anno fa sul cosiddetto Sacco di Matera, un termine mutuato dalla denuncia storica di Antonio Cederna sulle demolizioni indiscriminate a Roma, ma qui applicato alla speculazione edilizia che affligge il capoluogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

