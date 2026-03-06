Bancomat fatti esplodere tra Ancona e Pesaro | condannati i quattro della banda Le immagini durante un colpo | VIDEO

Quattro uomini della banda dei bancomat sono stati condannati dopo aver patteggiato la pena. Sono stati arrestati nella notte del 29 luglio 2025 dai carabinieri di Ancona e Jesi, poco dopo aver fatto esplodere uno sportello ATM della Credit. Le immagini dell’episodio sono state diffuse online. La loro azione ha coinvolto un atto di violenza contro il bancomat, con l’esplosione dello sportello.

ANCONA – Hanno patteggiato la pena i quattro componenti della cosiddetta “banda dei bancomat”, arrestati in flagranza la notte del 29 luglio 2025 dai carabinieri del Nucleo investigativo di Ancona e del Nucleo operativo di Jesi subito dopo aver fatto esplodere lo sportello Atm della Credit Agricole di Marotta di Mondolfo. Il gip del tribunale di Ancona ha accolto la richiesta di patteggiamento. Condanne a 4 anni e 10 mesi per A.F. e P.G., e a 3 anni e 10 mesi per A.M. e M.P.M. I quattro, tutti residenti in Vallesina, erano imputati complessivamente per 56 capi d’accusa. Alla banda sono stati attribuiti 11 assalti con esplosivo ai bancomat tra le province di Ancona, Macerata e Pesaro Urbino. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Bancomat fatti esplodere nella notte. Sgominata la "banda della marmotta": colpivano anche in Ciociaria

Fanno esplodere il bancomat delle Poste e lo portano via: raid della “banda della marmotta” nel NapoletanoRaffica di raid della banda della marmotta nel Napoletano: colpiti i bancomat uffici postali e banche di Marigliano e Pomigliano d'Arco.

Aggiornamenti e notizie su Bancomat fatti esplodere tra Ancona e....

Temi più discussi: IL VIDEO | Boato nel cuore della notte, la banda del bancomat entra in azione; Bancomat fatto esplodere. Scatta la caccia alla banda. Scontro sulla sicurezza; Bancomat esplosi, sui Monti Dauni è emergenza. I sindaci: Noi pronti a dimetterci, qui mancano anche i vigili urbani; Assaltato bancomat a Pietramontecorvino: banditi fanno saltare in aria lo sportello della Credem - FoggiaToday.

Esplode il bancomat a Lioni, è il secondo colpo in un meseLioni è un comune situato in provincia di Avellino, caratterizzato da un ricco patrimonio culturale e paesaggistico. cronachedellacampania.it

Boato nella notta al piano terra di una palazzina: fatto esplodere e portato via lo sportello Bancomat [VIDEO]Intorno alle 3 di notte l'esplosione tra via Garibaldi e via Roma, a Pineto. La cassa automatica non sarebbe stata trovato sul posto. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Ingenti i danni alla sed ... ilpescara.it

INTERE COMUNITÀ TAGLIATE FUORI Assalto al bancomat di Ordona, Fallucchi presenta interrogazione al governo: “La Capitanata non può restare senza servizi” - facebook.com facebook

L’uomo aveva pedinato l’anziana, aggredendola in pieno giorno dopo un prelievo al bancomat. x.com