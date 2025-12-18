Cna Cinema e Audiovisivo lancia un appello per valorizzare il settore, considerato una risorsa fondamentale per l’Italia. Con le associazioni ITA.C.A. e AIR3, chiede un confronto immediato con le istituzioni per promuovere politiche sostenibili e innovative che possano rilanciare il cinema e l’audiovisivo nel nostro Paese.

© Lopinionista.it - Cinema e Audiovisivo, Cna presenta le sue proposte: “Non sprechiamo una risorsa primaria per l’Italia”

ROMA – Cna Cinema e Audiovisivo, con le sue affiliate ITA.C.A. – Associazione Italiana Cinema e Audiovisivo e AIR3 – Associazione Italiana Registi, ritiene indispensabile avviare rapidamente un confronto strutturato con la politica e con il Governo. Tale confronto è finalizzato a rafforzare il ruolo dei produttori indipendenti italiani, a garantire che il tax credit continui a generare un indotto reale, misurabile e duraturo, nonché ad allineare le politiche di sostegno agli obiettivi di sviluppo industriale e occupazionale del Paese, evitando che esse siano orientate esclusivamente a risultati contabili di breve periodo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Leggi anche: Cinema e audiovisivo, tornano i corsi organizzati da Cna Formazione Emilia-Romagna

Leggi anche: Risorsa Mare, Cna Nautica: “Non penalizzare le imprese regolari”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tomei al Tg2: “Turismo e Made in Italy vanno a braccetto”; A Modigliana torna la 50ª edizione di “Zoc Ed Nadel”; Estensione divieto di compensazione crediti d’imposta, CNA Lombardia: “Rischio blocco”; Regione da grande schermo, a Chieti il punto sul cinema in Abruzzo.

Fuori campo: CNA Roma - Cinema e audiovisivo e SIAE insieme per progetti cinematografici under 35 - Oggi al via la call del progetto che sarà presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia lunedì 1 settembre alle ore 17. comingsoon.it

Cna, il Piemonte dell'audiovisivo cresce, imprese più forti - "L'edizione appena conclusa del Torino Film Industry ha confermato, con particolare evidenza, quanto il Piemonte stia diventando uno degli ecosistemi più dinamici del panorama audiovisivo italiano. ansa.it

Fuori Campo: Cna Roma - cinema e audiovisivo con Siae per progetti under 35 - La call è il primo step del progetto Fuori Campo promosso dalla CNA di Roma - notizie.tiscali.it

Da anni Fondazione Epilessia LICE lavora anche attraverso il cinema e l’audiovisivo per diffondere una corretta informazione sull’Epilessia e contrastare stigma e pregiudizi. Dopo Dissonanze e Fuori dall’acqua, arriva “Viola”, un nuovo cortometraggio che pr - facebook.com facebook

Giuli nomina la nuova Commissione Cinema e Audiovisivo. Ma la trasparenza dov'è x.com