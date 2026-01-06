Barcellona-Athletic Bilbao Supercopa 07-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Catalani in finale?

Analisi e anticipazioni sulla sfida tra Barcellona e Athletic Bilbao nella Supercoppa 2026, in programma il 7 gennaio alle 20:00. Esaminiamo formazioni, quote e pronostici, considerando il formato a quattro squadre con semifinali e finale. La competizione vede protagoniste anche quest’anno alcune delle più solide realtà della Liga, tra cui il Barcellona, in cerca di conferme e di un possibile percorso verso il titolo.

Anche in questa stagione, il format della Supercopa vedrà protagoniste quattro squadre, con semifinali e finale: non è semplicissima la scelta delle compagini perchè il Barça e il Real Madrid hanno monopolizzato la scorsa stagione, e sono arrivate sia nei primi due posti in campionato che in finale di Copa. La scelta è stata quindi .

