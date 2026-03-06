Il giovedì sera del 5 marzo 2026 vede Rai1 dominare con la fiction Don Matteo 15, che si conferma il programma più seguito della serata. In aumento di 99.000 spettatori, Uomini e Donne registra un incremento significativo e si aggiunge al boom delle soap opera, attirando un pubblico più vasto rispetto alle serate precedenti.

Il giovedì sera televisivo del 5 marzo 2026 conferma il predominio di Rai1. La fiction Don Matteo 15 si impone come programma più visto della serata, mantenendo un vantaggio netto sulla concorrenza. Su Canale 5 il film Quo vado? con Checco Zalone ottiene comunque un buon risultato, mentre nel resto della prima serata si distribuiscono talk politici, cinema e intrattenimento con risultati piuttosto equilibrati tra le varie reti. Vediamo nel dettaglio tutti i dati della prima serata e la classifica dei programmi che hanno guadagnato più spettatori con la total audience. La fiction di Rai1 Don Matteo 15 supera ampiamente i 3,7 milioni di spettatori e si conferma la scelta principale del pubblico del giovedì. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Giovedì 5 Marzo 2026. Uomini e Donne +99K, boom delle soap

