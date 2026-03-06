Artriti infiammatorie come contrastarle

Le artriti infiammatorie sono un insieme di patologie caratterizzate da un'infiammazione cronica della membrana sinoviale, il tessuto che riveste le articolazioni. Questi disturbi colpiscono diverse articolazioni e possono portare a dolore, rigidità e gonfiore. La loro gestione richiede spesso interventi medici specifici e un'attenzione particolare ai sintomi.

Quando si parla di artrite infiammatoria ci si riferisce ad un gruppo di patologie caratterizzate da un' infiammazione persistente della membrana sinoviale, il tessuto che riveste internamente le articolazioni. Questa infiammazione è sostenuta da un'attivazione anomala del sistema immunitario, che in alcuni individui, può essere autoreattivo e attaccare strutture proprie dell'organismo. Parliamo con la Dr.ssa Silvia Della Pina, reumatologa di Habilita Sport Medicine. Spesso si confondono artrite e artrosi: in che cosa si differenziano?. "L'artrite infiammatoria non è la stessa cosa dell'artrosi, infatti, l'artrosi è una patologia degenerativa, legata prevalentemente all'usura della cartilagine articolare e all'invecchiamento biologico; l'infiammazione, se presente, è secondaria e non rappresenta il meccanismo primario.

