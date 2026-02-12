Appiano Gentile Inter | continua la preparazione in vista del big match contro la Juve

Da internews24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Appiano Gentile l’Inter continua ad allenarsi in vista del grande match contro la Juventus. La squadra lavora sodo, cercando di recuperare gli infortunati e prepararsi al meglio per la sfida di domenica. I tifosi sono già in fermento, aspettando di vedere come si schiererà la formazione e se ci saranno sorprese. La strada verso la partita entra nel vivo.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Continua la preparazione in vista del big match contro la Juve. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

appiano gentile inter continua la preparazione in vista del big match contro la juve

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: continua la preparazione in vista del big match contro la Juve

Approfondimenti su Inter Juve

Appiano Gentile Inter: Si lavora in vista del big match contro la Juventus. Tornano Barella e Calhanoglu

A pochi giorni dal big match contro la Juventus, l’Inter si prepara con intensità ad affrontare la partita.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter Juve

Argomenti discussi: Un ritorno speciale: Adriano fa visita a Chivu e all'Inter; Inter, momento d’oro Dimarco. Chivu lo ha trasformato così, ora domina in Europa; Arriva la Juve: Chivu ritrova Barella e Calhanoglu per il Derby d'Italia; Montella da Appiano Gentile: Chivu ha un'intelligenza fuori misura. Inter-Juve uno spettacolo.

Inter, Chivu potrebbe lanciare dal 1' uno tra Barella e Calhanogli contro la JuventusL’Inter continua la preparazione ad Appiano Gentile in vista del derby d’Italia contro la Juventus, in programma sabato sera a San Siro. La squadra di Cristian Chivu ha lavorato anche ... tuttojuve.com

appiano gentile inter continuaVIDEO - Inter-Juve, allenamento mattutino ad Appiano. Sommer entra in campo con Dumfries: E' tornatoL'Inter è scesa in campo questa mattina, al centro sportivo di Appiano Gentile, per la penultima seduta d'allenamento prima del derby d'Italia che la metterà di fronte alla Juve sabato sera, a San Sir ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.