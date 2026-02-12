Appiano Gentile Inter | continua la preparazione in vista del big match contro la Juve

Appiano Gentile l’Inter continua ad allenarsi in vista del grande match contro la Juventus. La squadra lavora sodo, cercando di recuperare gli infortunati e prepararsi al meglio per la sfida di domenica. I tifosi sono già in fermento, aspettando di vedere come si schiererà la formazione e se ci saranno sorprese. La strada verso la partita entra nel vivo.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Continua la preparazione in vista del big match contro la Juve. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: continua la preparazione in vista del big match contro la Juve Approfondimenti su Inter Juve Appiano Gentile Inter: Si lavora in vista del big match contro la Juventus. Tornano Barella e Calhanoglu A pochi giorni dal big match contro la Juventus, l’Inter si prepara con intensità ad affrontare la partita. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Inter Juve Argomenti discussi: Un ritorno speciale: Adriano fa visita a Chivu e all'Inter; Inter, momento d’oro Dimarco. Chivu lo ha trasformato così, ora domina in Europa; Arriva la Juve: Chivu ritrova Barella e Calhanoglu per il Derby d'Italia; Montella da Appiano Gentile: Chivu ha un'intelligenza fuori misura. Inter-Juve uno spettacolo. Inter, Chivu potrebbe lanciare dal 1' uno tra Barella e Calhanogli contro la JuventusL’Inter continua la preparazione ad Appiano Gentile in vista del derby d’Italia contro la Juventus, in programma sabato sera a San Siro. La squadra di Cristian Chivu ha lavorato anche ... tuttojuve.com VIDEO - Inter-Juve, allenamento mattutino ad Appiano. Sommer entra in campo con Dumfries: E' tornatoL'Inter è scesa in campo questa mattina, al centro sportivo di Appiano Gentile, per la penultima seduta d'allenamento prima del derby d'Italia che la metterà di fronte alla Juve sabato sera, a San Sir ... msn.com Chi si rivede in campo ad Appiano Gentile Denzel Dumfries ha svolto parte dell'allenamento odierno con i suoi compagni di squadra a circa 3 mesi di distanza dall'ultima volta! Il suo rientro, tuttavia, non è ancora imminente. Secondo Sky, l'olandese p - facebook.com facebook Oggi tutti in gruppo ad Appiano Gentile anche Dumfries che dopo 3 mesi ha fatto una parte del lavoro con la squadra. Tornerà a disposizione nell’ultima settimana di febbraio tra il ritorno dei play off di Champions e la gara di campionato con il Genoa @SkySp x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.