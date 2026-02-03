Lho vista quella mattina Garlasco rivelazione sul giorno in cui Chiara Poggi è morta

La storia di Chiara Poggi torna a far parlare di sé. Questa mattina, a Garlasco, sono emerse nuove testimonianze e dettagli inediti sul giorno della sua morte. Gli investigatori stanno riesaminando le prove, mentre il caso continua a dividere l’opinione pubblica e a suscitare interesse tra chi ricorda quegli eventi.

Il caso Garlasco continua a tornare ciclicamente al centro del dibattito pubblico, alimentato da nuovi approfondimenti televisivi e da dettagli rimasti a lungo sullo sfondo. Negli ultimi mesi l'attenzione si è concentrata soprattutto sulle lacune investigative e su alcuni elementi mai chiariti fino in fondo, capaci ancora oggi di sollevare interrogativi pesanti sull'impianto dell'indagine. Proprio partendo da questi ultimi sviluppi, nella puntata odierna di Mattino Cinque si è tornati a scavare tra i tasselli irrisolti del delitto.

Approfondimenti su Chiara Poggi

L’arresto e le successive indagini nel caso di Chiara Poggi hanno riacceso l’attenzione sul tema della giustizia.

Una recente rivelazione ha evidenziato 14 punti di contatto tra Chiara Poggi e Andrea Sempio, riaccendendo l’interesse su un caso che continua a suscitare interrogativi.

Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

Ultime notizie su Chiara Poggi

Delitto di Garlasco: L’ho vista lì quel giorno. Spunta una testimonianza ineditaNuovi dettagli sul delitto di Garlasco. Una testimonianza ha parlato di chi sarebbe stato presente il giorno dell'uccisione di Chiara Poggi. newsmondo.it

MattinaRai1. . Delitto di Chiara Poggi. A #StorieItaliane parla il Giudice Giuseppe Vitelli che in primo grado ha assolto Alberto Stasi e ora ha scritto il libro “Il ragionevole dubbio di Garlasco”: “Prima di assolvere Alberto Stasi parlai con mia madre. Fu il dubbio a - facebook.com facebook

"La procura di Pavia sta indagando Andrea Sempio per omicidio, infatti da mesi stanno analizzando il pc di Chiara Poggi perchè è lì che ci può essere un movente." #Cavallaro #Garlasco #quartarepubblica x.com