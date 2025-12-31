Capodanno al Cubo in piazza a Moniga del Garda
Il Capodanno al Cubo di Moniga del Garda è un'occasione per vivere un momento di convivialità in un'ambientazione originale. Situato di fronte alla stella di Natale in Piazza San Martino, l'igloo chiamato affettuosamente
Tutti ormai lo chiamano "Cubo", ma di fatto è un igloo: da qualche settimana capeggia proprio di fronte alla stella di Natale che illumina Piazza San Martino a Moniga del Garda. Da un'idea de La Bottega Bistrot, il locale di Paola Caraffa e Sabrina Bertasi che si affianca a L'Officina dei Poeti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Capodanno.. al Cubo in piazza a Moniga del Garda.
Capodanno in piazza per i bresciani: cosa fare dalla Loggia alle Valli - A Salò fuochi d’artificio sul Golfo; a Moniga si può pattinare ... giornaledibrescia.it
Capodanno a tutto ritmo, maxi concerto in piazza Loggia: 40 tra band e solisti ma tanta musica anche sul Garda e in montagna - Musica dal vivo anche a Moniga del Garda, in piazza San Martino, con la band Coast to Coast dalle 23, mentre a Toscolano Maderno sul lungolago Zanardelli saliranno sul palco The Four Fingers, seguiti ... brescia.corriere.it
Capodanno sul Garda bresciano: feste in piazza, musica e fuochi - Tanti appuntamenti per salutare il 2025: dj set, concerti live, pattinaggio sul ghiaccio e spettacoli pirotecnici affacciati sul lago ... giornaledibrescia.it
