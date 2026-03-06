Allegri al Real Madrid prende quota | ma spunta anche Conte

Le discussioni sul futuro dell’allenatore del Milan si intensificano mentre si fa strada l’indiscrezione di un possibile trasferimento al Real Madrid. Le fonti riferiscono che il tecnico livornese, attualmente sotto contratto fino al 2027, viene monitorato come possibile sostituto di Arbeloa. Contestualmente, si fanno anche avanti le candidature di altri allenatori italiani, tra cui Conte.

Allegri al Real prende quota. Non si placano le voci sul possibile approdo a Madrid del tecnico livornese, legato al Milan fino a giugno 2027. Allegri è un vecchio pallino del presidente dei Blancos Florentino Perez. Ci avrebbe provato già due volte, l’ultima nel 2021 quando alla fine il toscano preferì tornare alla Juventus. Aveva dato la parola ad Andrea Agnelli, tanto che disse no pure a Marotta che lo avrebbe voluto per il post Conte. Allegri-Real è un matrimonio a cui credono abbastanza anche i bookmakers. ‘GoldBet’ quota a 3.50 l’approdo a Valdebebas dell’allenatore del Milan. Sarebbe il terzo italiano a sedersi sulla rovente panchina delle ‘Merengues’ dopo Capello e Carlo Ancelotti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Allegri e il Real Madrid: una suggestione più che uno scenario concreto. Nessun contatto con Max x.com