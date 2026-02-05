Rick and Morty rilasciati i primi dettagli sulla stagione 9 | ritorna l' umorismo in stile Cetriolo Rick

Dopo mesi di silenzio, Adult Swim ha finalmente rilasciato i primi dettagli sulla nona stagione di Rick and Morty. La serie torna con il suo humor caotico e irriverente, promettendo di non deludere i fan. La conferma che l’anarchia cosmica di Rick e Morty continuerà a far parlare di sé.

Dopo mesi di silenzio, Adult Swim rompe finalmente lo stallo e offre un primo sguardo alla nona stagione di Rick and Morty, riaccendendo l'hype e confermando che l'anarchia cosmica di nonno e nipote è tutt'altro che finita. Adult Swim ha pubblicato il primo sneak peek di Rick and Morty Stagione 9, confermando che la serie è ufficialmente in produzione. Nessuna data ancora, ma il futuro del franchise è più solido che mai, tra nuove stagioni garantite e uno spin-off dedicato. Lo stile vi ricorda qualcosa? Magari un certo cetriolo? Un primo sguardo alla stagione 9 di Rick and Morty Dopo la conclusione dell'ottava stagione lo scorso anno, il futuro immediato di Rick and Morty era rimasto sospeso in una zona grigia fatta di rinnovi già annunciati ma contenuti ancora invisibili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Rick and Morty Season 9 CONFIRMED | New Characters, Plot & Release News!

