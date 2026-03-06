Aderenze da cesareo | perché succedono e cosa fare se hai dolore

Il parto cesareo, che si svolge tramite un intervento chirurgico, può lasciare delle aderenze nell'addome. Queste adesioni sono tessuti cicatriziali che si formano tra gli organi e i tessuti, e possono provocare dolore o fastidi successivi all'operazione. Chi ha subito un cesareo potrebbe dover affrontare questi effetti nel tempo e, in alcuni casi, è necessario intervenire per alleviare il disagio.

Il parto cesareo è a tutti gli effetti un intervento chirurgico. E come tale può portare a diverse conseguenze. Tra cui le cosiddette aderenze da cesareo. Le evidenze della letteratura scientifica riportate dall' International Journal of Gynecology & Obstetrics, mostrano che dopo un primo cesareo le aderenze si formano nel 46-65% delle donne. Con un secondo intervento la stima va dal 24% al 46%, con il terzo dal 43% al 75%, con il quarto si arriva fino all'83%. Questi numeri indicano chiaramente che più cesarei si affrontano, più il rischio aumenta in modo rilevante. Non è un caso (anche se le ragioni vanno oltre le aderenze) che l'indicazione degli ultimi anni è di ricorrere al taglio cesareo solamente quando strettamente necessario.