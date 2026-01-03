Cosa fare se hai uno Spid Poste e non vuoi pagarlo da febbraio

Se possiedi uno SPID Poste e desideri evitarne il pagamento da febbraio, esistono diverse soluzioni. Puoi optare per alternative gratuite come altri provider di identità digitale o utilizzare la Carta d’Identità Elettronica, che permette l’accesso ai servizi pubblici senza costi aggiuntivi. In questa guida, scoprirai le opzioni disponibili e come mantenerli attivi senza sostenere spese.

Spid di Poste Italiane a pagamento nel 2026, le alternative gratuite (carta identità in testa) - Dopo anni di gratuità, l’identità digitale più usata dagli italiani cambia pelle: mentre Poste italiane introduce un canone, tra Spid alternativi e Carta d’identità elettronica resta aperta la strada ... corriere.it

Lo SPID di Poste Italiane diventa a pagamento: quando e perché - Lo SPID di Poste Italiane diventa a pagamento: ecco quanto costa e cosa cambierà per gli utenti che hanno scelto il servizio PosteID ... libero.it

Dal 1° gennaio 2026 lo Spid di Poste diventa a pagamento. Cosa fare - facebook.com facebook

