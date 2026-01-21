Il 21 gennaio 1871, Roma divenne ufficialmente la capitale d’Italia, segnando un momento fondamentale nella storia del paese. Dopo Torino e Firenze, questa scelta rifletteva l’importanza storica e culturale della città, che fino ad allora non faceva parte del Regno d’Italia. La decisione rappresentò un passo importante verso l’unificazione nazionale, consolidando il ruolo di Roma come simbolo della nuova Italia unita.

Il 21 gennaio 1871 venne approvata la legge che stabiliva lo spostamento della capitale del Regno d’Italia da Firenze a Roma. L’Urbe, con un passato tanto glorioso, non fu fin da subito la capitale del Regno perché non ne faceva parte, così come il Trentino, il Veneto, il Friuli, e tutto il Lazio. Da una parte il papa re rivendicava fortemente l’indipendenza dello Stato della Chiesa, ma da un’altra parte, già il 17 marzo 1861, giorno dell’Unità d’Italia, Roma Capitale era vista come un obiettivo imprescindibile, poiché nella sua sola città si trovavano “tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 21 gennaio, Roma diventa capitale d’Italia

Almanacco | Mercoledì 21 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoL’Almanacco di oggi, mercoledì 21 gennaio, offre una panoramica degli eventi storici e culturali avvenuti in questa data, insieme a curiosità sui compleanni, il santo e il proverbio del giorno.

Accadde oggi: 14 gennaio, l’estradizione in Italia di Cesare BattistiIl 14 gennaio 2019, Cesare Battisti, ex militante del Pac, è stato estradato in Italia dopo anni di latitanza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Almanacco | Mercoledì 21 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Paolo Fox, l'oroscopo di mercoledì 21 gennaio 2026: le previsioni segno per segno; Accadde oggi 21 gennaio: eventi storici, nati e morti celebri; Filcams Cgil e Fisascat Cisl: Nessuna risposta ai problemi. Il 21 gennaio sciopero del Cup.

Almanacco | Mercoledì 21 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoMercoledì 21 Gennaio è il 21° giorno del calendario gregoriano. Mancano 344 giorni alla fine dell'anno. 1954 – Il primo sottomarino nucleare, il USS Nautilus (SSN-571), viene varato a Groton ... modenatoday.it

21 Gennaio | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giornoOggi è il 21 gennaio. Chi è nato in questo giorno è dotato di grande sensibilità e intuito, uniti a una forte determinazione interiore. È una persona che sa leggere in profondità le situazioni e agire ... vicenzatoday.it

ACCADDE OGGI Il 20 gennaio 1953 scomparve nel nulla il sindaco di Battipaglia, Lorenzo Rago. Erano circa le 21.40 quando, dopo aver salutato il suo autista e alcuni conoscenti al passaggio a livello della SS 19, si rimise alla guida per tornare a casa. Da q - facebook.com facebook

Il 20 gennaio del 1987 nasceva il pilota motociclistico Marco Simoncelli - #accaddeoggi x.com