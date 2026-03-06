A Tirrenia il mercato straordinario per l' 8 marzo

A Tirrenia, domenica 8 marzo, si svolge un mercato straordinario dedicato allo shopping di qualità. L'evento coinvolge diversi espositori e offre ai visitatori l'opportunità di acquistare prodotti selezionati. La manifestazione si svolge in una location aperta al pubblico, attirando cittadini e appassionati di shopping. L'iniziativa si inserisce in un calendario di eventi speciali per la giornata dedicata alle donne.

Domenica 8 marzo il mercato torna protagonista a Tirrenia con l'evento dedicato allo shopping di qualità. L'iniziativa, organizzata da Fiva Confcommercio Pisa in collaborazione con Confcommercio Pisa, animerà Tirrenia per tutta la giornata, fino a sera. "Il mercato di qualità torna con le proposte della stagione primavera-estate", commenta il Presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo. "Saranno presenti circa 60 banchi, prevalentemente provenienti dal mercato di via Paparelli, con un'attenzione particolare alla selezione dei prodotti e alla varietà dell'offerta merceologica. Non mancheranno inoltre momenti dedicati alle degustazioni, con brigidini e crepes per accompagnare la visita al mercato e rendere ancora più piacevole l'esperienza dei cittadini e dei turisti". 🔗 Leggi su Pisatoday.it

