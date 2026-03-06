A Indian Wells, il torneo di doppio maschile si conferma una delle competizioni più importanti con la partecipazione di Sinner che torna in campo in questa specialità e farà coppia con Opelka. La coppia di italiani affronta subito i favoriti del seeding, Granollers e Zeballos, considerati i principali specialisti di questa disciplina. La partita è tra le più attese nel programma del torneo.

Tutto iniziò con un giro di complimenti reciproci: “Stava servendo benissimo, e ha anche lavorato bene in risposta. Posso solo ringraziarlo per aver giocato con me” disse Sinner. E Reilly Opelka ricambiò: “Molto divertente, anche perché quando hai con te un ragazzo che risponde bene come Jannik puoi battere chiunque. Impressionante da vedere, e il bello è che ha solo diciannove anni: credetemi, la sua mente lavora in maniera diversa rispetto al resto del circuito”. Estate 2021, tempo di esperimenti: ad Atlanta Jannik si regalò un giro nel doppio, vincendo il suo primo e unico titolo in specialità con il gigante statunitense. La coppia si riforma cinque anni dopo: chissà che a Indian Wells non abbiano voglia di giocare un altro scherzo alla (ricchissima) concorrenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Indian Wells il doppio vale oro e Sinner torna a giocarlo: farà coppia col gigante Opelka

