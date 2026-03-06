8 marzo | MAXXI apre gratis alle donne ma attenzione ai dettagli

Il MAXXI ha deciso di aprire gratuitamente le sue porte alle donne in occasione dell’8 marzo, giornata dedicata alla celebrazione della Donna. L’iniziativa permette a tutte le donne di visitare il museo senza pagare, offrendo un’opportunità di accesso diretto alle esposizioni. La scelta mira a coinvolgere il pubblico femminile e a rendere l’evento più accessibile e partecipato.

La celebrazione della Giornata Internazionale della Donna assume una forma concreta e accessibile al pubblico femminile grazie all’iniziativa del MAXXI, che ha deciso di aprire le porte senza costi per tutte le donne in occasione della data simbolo dell’8 marzo. L’evento si svolgerà presso il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, situato in Via Guido Reni 4A a Roma, trasformando l’istituzione culturale in uno spazio di condivisione aperta e inclusiva. Oltre alla gratuità d’ingresso alle mostre permanenti e temporanee, verrà offerto uno sconto speciale sull’acquisto della tessera myMAXXI, incentivando la fidelizzazione del pubblico. Il calendario indica che questa opportunità è limitata esclusivamente alla domenica 8 marzo 2026, con gli orari di apertura stabiliti tra le 11:00 e le 19:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu Kessie alla Juve: bianconeri interessati a prenderlo gratis a giugno, ma attenzione alle mosse del suo procuratoredi Redazione JuventusNews24Kessie alla Juve: i bianconeri sono interessati a prenderlo gratis a giugno, ma attenzione alle mosse del suo agente. Musei gratis per le donne l'8 marzo, al Riso e al Salinas visite dedicate alle figure femminiliIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump In occasione della Giornata Internazionale della Donna, in continuità con... Altri aggiornamenti su 8 marzo MAXXI apre gratis alle donne ma.... Discussioni sull' argomento Giornata Internazionale della Donna: al Maxxi di Roma ingresso gratuito per le donne domenica 8 marzo; con-vivere con Alejandro Muiño dello studio TAKK; 8 marzo, al Maxxi ingresso gratuito per le donne; I generi, ieri e oggi al MAXXI di Roma. 8 marzo al MAXXI L’Aquila: ingresso gratuito per tutte le donne e visita guidata nel pomeriggioIn occasione della Giornata Internazionale della Donna il MAXXI offre alle donne l’ingresso gratuito alle mostre ... laquilablog.it Sentenza d’appello per i disordini del 9 marzo 2025 nel Fornelli - facebook.com facebook Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 torna la campagna di sensibilizzazione ambientale #AmailTuoQuartiere – Giornate del Riciclo. Questo weekend sono coinvolti i Municipi I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. Info ow.ly/bXBU50Yq3W5 x.com