Nel 1985 Barry Levinson realizzò un film incentrato su uno Sherlock Holmes ancora giovane. Dopo oltre quattro decenni, arriva una nuova serie dedicata agli stessi personaggi, con protagonisti giovani e storie ambientate in un’epoca successiva. La serie ripercorre le avventure di Sherlock e dei suoi collaboratori, offrendo un’interpretazione moderna ed evoluta dei personaggi classici.

Nel 1985, Barry Levinson presentò un film su uno Sherlock adolescente. Ora, 41 anni dopo, Young Sherlock di Guy Ritchie racconta una nuova versione della storia, in cui il famoso detective di Baker Street si è appena lasciato alle spalle l'adolescenza e si prepara inconsapevolmente a risolvere il primo caso che lo renderà uno dei più famosi investigatori di sempre. Il film di Levinson era un'avventura adolescenziale con elementi fantasy, mentre la serie di Ritchie è tutta azione, mistero e un caso molto complesso, che coinvolge manufatti storici rubati, omicidi, codici misteriosi, segreti di famiglia e un giovane brillante che inizia a usare le sue capacità di osservazione per trovare risposte ed evitare di essere incolpato di un crimine che non ha commesso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Young Sherlock: los personajes de la nueva serie, explicados

‘Young Sherlock’: la serie tv sbarca su Prime VideoPrime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale e il nuovo poster di Young Sherlock, la serie con protagonista Hero Fiennes Tiffin (After) nei panni...

Young Sherlock | Il trailer della serie Prime Video con Hero Fiennes TiffinE’ online il trailer di Young Sherlock, la serie diretta da Guy Ritchie sulle origini di Sherlock Holmes.

Lord of the Mysteries Ending EXPLAINED: How Klein Came Back from the Dead!

Tutti gli aggiornamenti su Young Sherlock.

Young Sherlock, tutto quello che c’è da sapere: trama, cast e curiosità sulla nuova serie Prime VideoDebutta mercoledì 4 marzo su Prime Video la serie Young Sherlock, dedicata all’iconico personaggio nato dalla penna di Artthur Conan Doyle. Ispirata ai romanzi della serie Young Sherlock Holmes di And ... corrieredellumbria.it

Young Sherlock: cast e trama della serie di Guy Ritchie in onda su Prime Video da oggi 4 marzoLa serie Young Sherlock con Hero Fiennes Tiffin diretta da Guy Ritchie arriva su Prime Video da oggi 4 marzo: ecco trailer, cast e dettagli sulla ... alfemminile.com