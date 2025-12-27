Ora che la manovra 2026 è di fatto chiusa, il governo Meloni si prepara agli ultimi provvedimenti dell'anno. A breve potrebbe arrivare sul tavolo del Cdm anche il decreto Energia in lavorazione, che prevede un bonus bollette da 55 euro per chi ha un Isee fino a 15mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Nuovo bonus bollette da 55 euro per le famiglie: cosa sappiamo

Leggi anche: Decreto Energia: in arrivo bonus da 55 euro sulle bollette per 4,5 milioni di famiglie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il nuovo bonus bollette: 55 euro per 4,5 milioni di famiglie; Bonus straordinario in bolletta in arrivo per 4,5 milioni di famiglie: cosa sappiamo; Bonus Bollette: cosa cambierà nel 2026 per l’agevolazione; Bollette luce e gas, nel 2026 stimato risparmio di 200 euro a famiglia: i dati.

Bonus bollette da 55 euro in arrivo nel 2026, cosa sappiamo su requisiti e quando parte - Ora che la manovra 2026 è di fatto chiusa, il governo Meloni si prepara agli ultimi provvedimenti dell’anno. fanpage.it