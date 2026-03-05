Weekend a Roma | 15 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 marzo

Il secondo fine settimana di marzo a Roma propone 15 eventi tra parchi, piazze e luoghi pubblici, distribuiti tra sabato 7 e domenica 8. La città si anima con appuntamenti di vario genere, coinvolgendo residenti e visitatori in iniziative all’aperto. La primavera si avvicina e le giornate si allungano, favorendo la partecipazione a diverse manifestazioni.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Il secondo weekend di marzo è alle porte, la primavera è sempre più vicina, le giornate si allungano e Roma torna a vivere all’aria aperta, tra parchi, piazze e iniziative diffuse. Non mancano le proposte al chiuso, nei musei e in altri siti culturali della città. Questo è il weekend in cui ricorre anche la Giornata internazionale della Donna, con diverse iniziative ad hoc, non mancano gli appuntamenti per i più giovani e per le famiglie. Ecco 15 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 marzo a Roma e dintorni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 28 febbraio e domenica 1 marzoWeekend ricco a Roma: tra eventi culturali, teatro e festival, il 28 febbraio e il 1° marzo la città offre tante possibili esperienze.

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 febbraioIl 14 e 15 febbraio torna l’Hippie Market al 692 Secret Garden, in via Tuscolana, tra concerti, vintage e artigianato creativo.

Aggiornamenti e notizie su Weekend a Roma 15 eventi da non perdere....

Temi più discussi: Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo; Cosa fare a Roma a marzo: mostre, eventi e appuntamenti da non perdere; Eventi per Bambini a Roma nel Weekend: Sabato 28 Febbraio e Domenica 1 Marzo 2026; Eventi a Roma nel weekend dal 27 febbraio al 1° marzo 2026.

Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 febbraioUn nuovo weekend è alle porte. Archiviato il Carnevale, Roma celebra il Capodanno Cinese con vari eventi nella città. L'anno del Cavallo di Fuoco sarà celebrato in più luoghi della Capitale, ma non è ... romatoday.it

Quattrozampeinfiera, il 14 e 15 marzo evento pet a RomaIl 14 e 15 marzo Fiera Roma ospita Quattrozampeinfiera, la manifestazione italiana dedicata a cani, gatti e animali d’affezione che trasforma la Capitale in un punto di riferimento per il mondo pet. rainews.it

Buondì my friends!! Piano piano ci si incammina verso il weekend. Chi è già sveglio x.com

Anticiclone insidiato da un vortice mediterraneo. Le conseguenze fino al weekend - facebook.com facebook