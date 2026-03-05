Weekend a passo di danza tra polka chinata e swing Poi l' omaggio a Dalida e la musica dei Margo' 80 | tutti gli eventi nel Cesenate

Nel Cesenate, il fine settimana propone un programma vario che spazia tra danza, musica e spettacoli teatrali. Si svolgono eventi di ballo con polka chinata e swing, oltre a un omaggio a Dalida e una serata dedicata ai Margo’ 80. Il calendario include anche reading poetici e rappresentazioni teatrali, offrendo diverse opportunità di intrattenimento per il pubblico locale.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Dal 6 all'8 marzo in città e nel comprensorio si celebra la Giornata internazionale della donna con reading teatrali, spettacoli e omaggi in musica Il fine settimana nel Cesenate si apre a un ricco calendario di iniziative: tra concerti, spettacoli di danza, reading poetici e teatro. In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Cesena ha previsto un vasto programma di eventi. Ci saranno passeggiate letterarie a suon di musica, appuntamenti con la poetica di Wislawa Szymborska e poi la “Festa delle donne del jazz”, un concerto che mescola swing, dj set e danza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

