I commenti piccanti di Elettra Lamborghini su Can Yaman mettono in imbarazzo Ema Stokholma | VIDEO

Tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2026 c’è senza dubbio Elettra Lamborghini che nella serata di martedì 24 febbraio, su Rai Radio 2, si è lasciata andare ad alcuni commenti su Can Yaman che hanno messo in imbarazzo la conduttrice Ema Stokholma. Tutto si è svolto dopo l’esibizione della cantante sul palco dell’Ariston quando, come da prassi, si è recata nello studio della trasmissione radiofonica condotta da Ema Stokholma e Gino Castaldo. Elettra Lamborghini stava parlando quando, evidentemente sono apparse le immagini di Can Yaman, co-conduttore della kermesse, sullo schermo. questa settimana posterò solo contenuti di elettra perché è l’essere umano più divertente sulla faccia della terra pic.twitter.comdSbfxde8Ja — renato (@Reyy926) February 25, 2026 “Ma Can Yaman è un toro, è un armadio, ma quant’è grosso?” ha affermato Elettra Lamborghini che, poi, rivolgendosi ad Ema Stokholma ha affermato: “Cosa? Te lo ficchi?”. 🔗 Leggi su Tpi.it

