Il 4 marzo, Victoria e David Beckham hanno fatto un gesto inaspettato in occasione del compleanno del loro figlio Brooklyn, nato 27 anni fa. Nonostante la recente rottura, i genitori hanno scelto di festeggiare il loro primogenito, che ha reagito in modo particolare alla sorpresa. La giornata ha visto la famiglia riunita, lasciando trasparire un momento speciale per il giovane.

Il 4 marzo il primogenito di casa Beckham ha compiuto 27 anni, e i suoi genitori hanno teso un ramoscello d'ulivo. Segnali di disgelo dopo la rottura? La giornata del 4 marzo non è passata sotto silenzio in casa Beckham. 27 anni fa, infatti, nasceva Brooklyn, il primogenito di Victoria e David. Oggi, come noto, i rapporti tra di loro non sono di certo idilliaci da quando il giovane ha preso le distanze dalla famiglia, accusando i genitori di aver provato a sabotare il suo rapporto con la moglie Nicola Peltz. Nonostante tutto, però, mamma e papà provano a tendere un ramoscello d’ulivo a Brooklyn nel giorno del suo compleanno. Sia Victoria che David dedicano due storie a testa sui rispettivi profili Instagram condividendo foto di quando Brooklyn era un bambino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Victoria e David Beckham, il gesto inaspettato per il compleanno di Brooklyn dopo la rottura. E lui reagisce così

David e Victoria Beckham, la dolce dedica per il compleanno del figlio Brooklyn dopo le accuseDavid e Victoria Beckham tendono la mano al figlio Brooklyn dopo lo scontro a distanza, le polemiche e la rottura con la famiglia.

Brooklyn Beckham, svelato il punto di rottura con i genitori David e VictoriaCon una dichiarazione "bomba", Brooklyn Beckham ha chiuso definitivamente i rapporti con la sua famiglia.

