Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 07 | 25

L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 5 gennaio 2026 segnala condizioni influenzate dalle intense piogge, con alcune criticità come code e sospensioni ferroviarie dovute al maltempo. La rete di trasporto regionale è stata aggiornata con nuove connessioni, mentre si raccomanda particolare attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto in vista delle condizioni invernali. Per dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare i canali ufficiali di Astral.

Astral infomobilità Buongiorno e buon lunedì dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio disagi a causa delle forti piogge Da giallo come segnalata della protezione civile che ci accompagneranno su tutta la regione fino alle prime ore del pomeriggio Al momento non ci sono criticità da segnalare solo code sulla via Appia altezza via dei due laghi in direzione del raccordo poi sullo stesso raccordo pochi veicoli in circolazione ma si rallenta altezza Prenestina e L'albero in esterna Poi circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Roma Albano Frascati Velletri sospeso Ciampino a causa del maltempo con ritardi variazioni per i treni regionali rete infine novità per il trasporto pubblico locale la nuova rete del trasporto pubblico regionale denominato udr Lazio integrata che collega tutto il territorio laziale Attiva le unità di rete 3 Valle del Sacco è La5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul nostro sito Astral dedicato all'unità per tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciluffo e la sala ora ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 07:25

