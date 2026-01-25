A Casteldebole seguono con attenzione le punte Centrocampo restano le piste che portano a Prati e al già cercato Asllani Dallinga non si muove Evan Ferguson forse sì

A Casteldebole si monitora con attenzione il reparto offensivo, in particolare le punte, mentre le strategie a centrocampo si concentrano sulle piste che portano a Prati e Asllani. Dallinga rimane stabile, mentre Evan Ferguson potrebbe entrare nel mirino. La priorità attuale è valutare con calma le opzioni, dato che dopo l’arrivo di Sohm non c’è urgenza di ulteriori interventi, rendendo il centrocampo il reparto più aperto a possibili novità.

Attesa e incastri. La prima è una scelta, perché a Casteldebole spiegano che non c’è urgenza di chiudere, dopo l’innesto di Sohm, un’altra operazione in entrata a centrocampo, che al momento sembra essere l’unico reparto in cui da qui alla chiusura del mercato può succedere qualcosa. Ma anche gli incastri da qui al 2 febbraio avranno un peso. Quasi certamente il reparto offensivo rossoblù, segnatamente alla voce centravanti, resterà così com’è. Ma poniamo il caso che la Roma nei prossimi giorni riesca a consegnare a Gasperini un nuovo attaccante e si trovi nella condizione di doversi ‘liberare’ di Evan Ferguson, chi può dire che il Bologna non si riveli pronto a sfruttare l’occasione (e in rigoroso prestito)? A Castedebole piaceva molto Lorenzo Lucca del Napoli, ma l’attaccante che non trova spazio nei piani di Conte ha scelto di andare in prestito al Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

