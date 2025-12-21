Nico Paz tra obiettivi e futuro | Ecco a cosa punta il Como Real Madrid? Al momento posso dirvi questo
. Le parole del talento argentino. La presenza di Nico Paz sugli spalti del Centro Sportivo La Castellina ha trasformato la sfida di Serie D tra Sondrio e Folgore Caratese in un evento mediatico di rilievo. Il trequartista del Como, rivelazione assoluta della stagione in corso, ha approfittato del pomeriggio per assistere al match valido per la 17^ giornata del Girone B, attirando immediatamente l’attenzione dei presenti e delle telecamere. Intercettato dai microfoni di Sportitalia, il talento argentino classe 2004 si è concesso a una breve intervista per fare il punto sulla crescita della formazione lariana e sul suo legame con l’allenatore Cesc Fabregas, senza sottrarsi alle domande riguardanti le voci di mercato che lo vorrebbero prossimo a un ritorno al Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
COMO - Nico Paz: "Fabregas mi sta facendo crescere, futuro? Vedremo, voglio dare il massimo qui" - E’ un allenatore molto buono e il più importante della mia carriera. napolimagazine.com
Nico Paz allo stadio per Sondrio-Folgore Caratese: "Futuro? Penso solo al Como" - 30 al Centro Sportivo La Castellina e valida per la 17^ giornata del Girone B di Serie. tuttomercatoweb.com
Nico Paz: "Puntiamo a vincere il più possibile e vediamo dove arriveremo. Fabregas importante, al futuro ora non penso" - Ad assistere oggi alla sfida tra Nuova Sondrio e Folgore Caratese, valida per la 18esima giornata di serie D, c'era anche il talento del Como Nico Paz, incuriosito nell'andare a osservare una partita ... msn.com
