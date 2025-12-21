Nico Paz tra obiettivi e futuro | Ecco a cosa punta il Como Real Madrid? Al momento posso dirvi questo

. Le parole del talento argentino. La presenza di Nico Paz sugli spalti del Centro Sportivo La Castellina ha trasformato la sfida di Serie D tra Sondrio e Folgore Caratese in un evento mediatico di rilievo. Il trequartista del Como, rivelazione assoluta della stagione in corso, ha approfittato del pomeriggio per assistere al match valido per la 17^ giornata del Girone B, attirando immediatamente l’attenzione dei presenti e delle telecamere. Intercettato dai microfoni di Sportitalia, il talento argentino classe 2004 si è concesso a una breve intervista per fare il punto sulla crescita della formazione lariana e sul suo legame con l’allenatore Cesc Fabregas, senza sottrarsi alle domande riguardanti le voci di mercato che lo vorrebbero prossimo a un ritorno al Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

COMO - Nico Paz: "Fabregas mi sta facendo crescere, futuro? Vedremo, voglio dare il massimo qui" - E’ un allenatore molto buono e il più importante della mia carriera. napolimagazine.com