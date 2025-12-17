Venerdì l’omaggio del paese alla giovane mamma

Venerdì Ripaberarda e Castignano si fermeranno per ricordare Emanuela Massicci, giovane mamma uccisa un anno fa nel suo domicilio. Un intero paese si stringerà in un momento di riflessione e memoria, celebrando il primo anniversario di un tragico evento che ha profondamente segnato la comunità.

Un paese intero che si ferma, si stringe e ricorda. Venerdì Ripaberarda e Castignano vivranno una giornata intensa e carica di significato, nel primo anniversario del femminicidio di Emanuela Massicci, la giovane mamma uccisa il 19 dicembre 2024 nella sua abitazione della frazione. Un dolore che non si è mai spento e che, a distanza di un anno, chiede memoria, consapevolezza e impegno concreto. Il momento centrale delle iniziative è previsto alle 15 ai giardini comunali di Ripaberarda, con l’inaugurazione della panchina rossa commemorativa. Non una semplice installazione simbolica, ma un’opera dal forte valore sociale e civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

