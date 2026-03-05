Durante la registrazione di Amici 25, Maria De Filippi ha aperto una busta rossa in diretta, modificando le regole previste. La scena ha suscitato reazioni di sorpresa tra i presenti e ha generato numerosi commenti sui social network. La trasmissione prosegue con questa novità, mentre il pubblico osserva incuriosito l’accaduto. La puntata è stata registrata e andrà in onda prossimamente.

È appena stata registrata la puntata di Amici 25: Maria De Filippi stravolge tutto con una busta rossa. Ecco i nomi di chi accede al Serale e chi è stato eliminato. Maria De Filippi ha cambiato le regole del gioco. Letteralmente. E lo ha fatto in diretta, con una busta rossa che ha sconvolto tutto. Domenica 8 marzo andrà in onda la puntata più attesa della stagione: il gran finale del pomeridiano di Amici 25. Quasi tutti gli allievi hanno conquistato la maglia dorata del Serale. Quasi. Perché c'è una grande esclusa: Giulia, eliminata da Emanuel Lo e Alessandra Celentano, che l'ha definita "anonima" e non pronta. Un giudizio durissimo, che ha fatto scoppiare la ragazza in lacrime. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - ULTIM’ORA Amici 25: Maria stravolge il regolamento in diretta, la busta rossa fa infuriare il web

Leggi anche: Amici 25, cambia il regolamento per il serale: cosa succede ora

Amici 25, nuovo regolamento per il Serale: televoto, diretta, squadre, sfide e come votareAmici 25 si prepara al Serale 20252026 con un impianto di regole che mette al centro il televoto e le sfide a squadre.

Altri aggiornamenti su ULTIM'ORA Amici 25 Maria stravolge il....

Temi più discussi: Amici 25, quanto inizia il serale: la data; Amici 25, Maria De Filippi progetta l’addio clamoroso: ha già scelto il suo erede (dalla Rai). Chi la rimpiazza; Amici, Gard e Nicola al Serale ma è polemica contro Anna Pettinelli; Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 1° marzo: due allievi al Serale.

Amici 25, cambia il regolamento: due 'sì' per la maglia oro, passano in 17 su 18Nell'ultima registrazione del pomeridiano sono stati promossi 10 cantanti e 7 ballerini grazie alla regola introdotta dalla produzione per l'esame ... it.blastingnews.com

Amici 25/ Anticipazioni e diretta 1 marzo 2026: chi va al serale? Irene Grandi, Bresh e Don Joe ospitiAmici 25 va in onda oggi 1 marzo 2026 su Canale 5 con nuovi accessi al serale per i concorrenti: Irene Grandi e Bresh ospiti in studio ... ilsussidiario.net