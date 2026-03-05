ULTIM’ORA Amici 25 | Maria stravolge il regolamento in diretta la busta rossa fa infuriare il web
Durante la registrazione di Amici 25, Maria De Filippi ha aperto una busta rossa in diretta, modificando le regole previste. La scena ha suscitato reazioni di sorpresa tra i presenti e ha generato numerosi commenti sui social network. La trasmissione prosegue con questa novità, mentre il pubblico osserva incuriosito l’accaduto. La puntata è stata registrata e andrà in onda prossimamente.
È appena stata registrata la puntata di Amici 25: Maria De Filippi stravolge tutto con una busta rossa. Ecco i nomi di chi accede al Serale e chi è stato eliminato. Maria De Filippi ha cambiato le regole del gioco. Letteralmente. E lo ha fatto in diretta, con una busta rossa che ha sconvolto tutto. Domenica 8 marzo andrà in onda la puntata più attesa della stagione: il gran finale del pomeridiano di Amici 25. Quasi tutti gli allievi hanno conquistato la maglia dorata del Serale. Quasi. Perché c'è una grande esclusa: Giulia, eliminata da Emanuel Lo e Alessandra Celentano, che l'ha definita "anonima" e non pronta. Un giudizio durissimo, che ha fatto scoppiare la ragazza in lacrime. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Leggi anche: Amici 25, cambia il regolamento per il serale: cosa succede ora
Amici 25, nuovo regolamento per il Serale: televoto, diretta, squadre, sfide e come votareAmici 25 si prepara al Serale 20252026 con un impianto di regole che mette al centro il televoto e le sfide a squadre.
