Ad Amici 25, il regolamento per il serale è stato rivisto, con regole più severe e un sistema in cui ogni esibizione ha un peso maggiore. La novità introduce modifiche nelle modalità di selezione e valutazione dei concorrenti, rendendo il percorso più impegnativo. La decisione riguarda soprattutto le regole che regolano le esibizioni e le prove dei partecipanti.

Ad Amici 25 il percorso verso il serale cambia passo e diventa più severo. Il regolamento si fa più rigido e ogni esibizione pesa di più. I professori stringono i criteri e i “no” diventano un muro difficile da superare. Intanto alcune maglie sono già state assegnate, mentre altri allievi restano sospesi. Il risultato è un clima teso e competitivo. E la sensazione è chiara: da qui in avanti, basta poco per restare fuori. Amici, Nicolò Filippucci vince Sanremo Giovani: la reazione di Maria De Filippi Nuove regole per il serale: meno seconde chance. Il nuovo regolamento riduce gli spiragli per chi resta indietro. La fase delle sfide si chiude e la corsa si decide con giudizi più netti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Amici 25, cambia il regolamento per il serale: cosa succede ora

Amici 25, cambia il regolamento per il serale: cosa succedeAmici 25 entra nella fase più delicata e il regolamento per il serale cambia in modo netto.

Amici 25, nuovo regolamento per il Serale: televoto, diretta, squadre, sfide e come votareAmici 25 si prepara al Serale 20252026 con un impianto di regole che mette al centro il televoto e le sfide a squadre.

Amici 25 - Le regole della scuola

Amici 25: cambia il regolamento, Kiara in bilico e Pettinelli (perfida) 'cancella' la prima maglia del SeraleOggi, domenica 8 febbraio 2026, torna Amici 25 con un nuovo appuntamento su Canale 5: ecco gli ospiti, le classifiche e le importanti novità per accedere al Serale ... libero.it

Anna Pettinelli blocca il Serale di Amici 25: Dirò sempre no/ Ultimatum choc ai professori in direttaAnna Pettinelli ha fatto un annuncio importante ad Amici 25, che cambia le sorti del serale: ecco l'ultimatum della prof ... ilsussidiario.net