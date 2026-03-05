Al MWC 2026 viene presentato il nuovo Ulefone Armor 34 Pro+, uno smartphone rugged dotato di un proiettore integrato, autonomia estesa e capacità fotografiche avanzate. Il dispositivo si distingue per le sue caratteristiche tecniche e funzionalità innovative pensate per un uso intenso e all’aperto. La presentazione si concentra sulle specifiche principali, offrendo un quadro completo delle novità introdotte dal modello.

Questo approfondimento presenta il nuovo modello rugged di ulefone, evidenziandone il proiettore integrato, l’autonomia estesa e le capacità fotografiche avanzate. L’analisi privilegia dati tecnici e caratteristiche operative, offrendo una lettura chiara, immediata e completa. Il dispositivo si distingue come smartphone rugged dotato di un proiettore interno da 150 lumen, basato su tecnologia DLP. questa funzione permette di proiettare contenuti ovunque, senza necessità di apparecchi esterni o supporti dedicati. Oltre al proiettore, il terminale integra una batteria di grande capacità per garantire sessioni d’uso prolungate. In dettaglio, la batteria ampio è di 25. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Ulefone armor 34 pro+ tra le novità principali del mwc 2026

